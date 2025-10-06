Tiago Batizoco deixa comando do Comercial

O técnico Tiago Batizoco anunciou sua saída do comando do Comercial Futebol Clube, que disputa a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Segundo o treinador, a decisão foi pessoal e motivada pelo desejo de contribuir com o projeto e o bom momento do clube.

“Após a partida diante do Bataguassu, parei para refletir com calma e, antes de tudo, pensei no projeto, na instituição e na torcida. Respeito muito o Comercial, onde tenho sido muito bem tratado, e também a torcida, com quem sempre mantive uma relação muito bacana. Dentro desse raciocínio, cheguei à conclusão de que, para o bem do Comercial e do projeto, é necessário que haja uma troca no comando”, afirmou Batizoco.

O treinador destacou que tomou a decisão de forma serena, acreditando que uma nova voz pode fortalecer o grupo na reta final da competição.

Batizoco também expressou gratidão à diretoria, aos atletas e à torcida, reforçando o compromisso e o respeito que manteve durante o trabalho em Campo Grande.

“Entreguei o meu melhor a cada dia, com muito trabalho e dedicação. Acredito que essa decisão é positiva para o clube”, completou.

O Comercial-MS ocupa posição de destaque na disputa da Série B e depende apenas de seus próprios resultados para garantir o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense. O clube ainda não anunciou quem assumirá o comando técnico para a sequência do campeonato.

