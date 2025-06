Time de MS é vice-campeão regional de Flag Football

Em uma final decidida nos segundos finais, o time sul-mato-grossense Cobrarés ficou com o vice-campeonato da etapa regional Centro-Oeste do Campeonato Brasileiro de Flag Football 2025.

A equipe foi superada pelo Goiânia Foxes por 25 a 21 no último domingo (8), no Centro de Treinamento Touchdown (CTT), em São Paulo.

O Cobrarés chegou a liderar o placar, mas sofreu a virada nos instantes finais da partida, o que garantiu o título inédito para a equipe goiana.

Apesar da derrota, os dois finalistas garantiram vaga na Super Final do Campeonato Brasileiro de Flag Football, que será disputada no fim do ano com as melhores equipes das cinco regiões do país.

A fase nacional contará com 16 times masculinos e 16 femininos, com vagas distribuídas proporcionalmente ao número de participantes em cada região:

Feminino: Centro-Oeste (2), Nordeste (3), Norte (3), Sudeste (4), Sul (4)

Masculino: Centro-Oeste (2), Nordeste (3), Norte (2), Sudeste (6), Sul (3)

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) ainda não divulgou as datas e os locais das próximas etapas regionais nem da Super Final do Brasileirão 2025.

O que é flag football?

O flag football, ou futebol de bandeira, é uma modalidade derivada do futebol americano, com regras adaptadas e sem contato físico.

Os jogadores usam um cinto com fitas (flags), que são retiradas pela defesa para encerrar a jogada. O time de ataque tem quatro tentativas para avançar do ponto de partida (linha de 5 jardas) até a metade do campo, e mais quatro para alcançar o touchdown.

