Time de MS estreia com derrota no Regional de Futebol para Amputados

O Pantanal Esporte Clube estreou, nesta sexta-feira (02), com derrota no Regional Centro-Oeste/Sul de Futebol para Amputados, disputado em Maringá (PR).

Os sul-mato-grossenses enfrentaram o time carioca Faro e perdeu por 2 a 0. Hoje, o Pantanal também encarou o ADEF (GO).

Encerrando os confrontos diretos, neste sábado (03), a equipe enfrentará o time da casa, ASSAMA, às 15h30.

No ano passado, o Pantanal Esporte Clube ficou na 3ª colocação, assegurando a classificação para a Copa do Brasil deste ano. No entanto, nesta edição, apenas os dois primeiros colocados garantem vaga.

