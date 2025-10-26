Menu
Time do Chelsea Brasil faz roda de orações para técnico internado na Capital

Doações de sangue do tipo O+ também estão sendo recebidas no Hospital Regional e no Hemosul

26 outubro 2025 - 11h13Luiz Vinicius     atualizado em 26/10/2025 às 12h45
Oração aconteceu antes do jogo deste domingoOração aconteceu antes do jogo deste domingo   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O técnico Fernando Augusto Araújo de Lima, do Chelsea Brasil MS, está passando por um momento delicado, onde está atualmente internado no Hospital Regional há pelo menos duas semanas. O motivo ou até mesma possível doença, não foram revelados.

Durante o domingo, dia 26 de outubro, atletas do Chelsea, acompanhado dos pais, se reuniram no estacionamento do hospital e formaram uma roda de oração para a recuperação do treinador.

Amigos também estão promovendo uma campanha solidária para arrecadar qualquer tipo de contribuição financeira que possa ajudar nas despesas de Fernando durante o período de internação, que está afastado das quadras.

"Todos nós sabemos o quanto ele é especial para nossos atletas, sempre presente, dedicado, incentivando e guiando cada um com paciência, carinho e coração. Agora é a nossa vez de retribuir todo esse tipo de apoio que ele sempre ofereceu a todos nós", diz a nota divulgada por amigos.

A chave pix divulgada é o CPF do técnico: 025.261.641-33, nome de Fernando Augusto Araújo de Lima, Banco Inter.

