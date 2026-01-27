Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Esportes

Times de MS conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil

Pantanal vai encarar o Ji-Paraná, de Rondônia, enquanto o Ivinhema encara Independente, do Amapá

27 janeiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Equipes lutam pelo título da Copa do BrasilEquipes lutam pelo título da Copa do Brasil   (Divulgação/CBF)

FC Pantanal e Ivinhema, que são os representantes de Mato Grosso do Sul na primeira fase da Copa do Brasil, conheceram seus adversários durante sorteio nesta segunda-feira, dia 26.

O primeiro vai encarar o Ji-Paraná, de Rondônia, enquanto o segundo clube trava duelo contra o Independente, do Amapá. O Operário também está na competição, mas entrará apenas na segunda fase.

Nesta quarta-feira, dia 28, a Confederação Brasileira de Futebol estará realizando o sorteio para saber os mandos de campo.

Nesta primeira fase, os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF vão disputar as vagas para a segunda fase em jogo único. A primeira fase da competição terá início no dia 18 de fevereiro.

Os 20 clubes da Série A entram apenas na quinta etapa, com data-base agendada para os dias 22 e 23 de abril. Ao todo, 126 equipes vão participar da Copa do Brasil, que contará com nove fases.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vitor Gabriel é bicampeão brasileiro sub-8
Esportes
Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital
O caso aconteceu na noite de ontem
Esportes
Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians
Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo
Esportes
Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã
Público acompanhou o primeiro jogo do campeonato, no último domingo, em Campo Grande
Esportes
Dez times entram em campo pela primeira rodada do Estadual neste sábado em MS
Estádio Laertão, em Costa Rica Foto: Divulgação/Prefeitura de Costa Rica
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão
Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico
Esportes
Yeltsin Jacques entra para o Guinness 2026 com recorde mundial
Primeiro jogo da rodada é neste sábado
Esportes
Arbitragem é definida para primeira rodada completa do Campeonato Sul-Mato-Grossense
João Fonseca deu adeus ao primeiro Grand Slam do ano após derrota para o norte-americano Eliot Spizzirri
Esportes
Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália
Esportistas podem se inscrever
Esportes
Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá