Times de MS conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil

FC Pantanal e Ivinhema, que são os representantes de Mato Grosso do Sul na primeira fase da Copa do Brasil, conheceram seus adversários durante sorteio nesta segunda-feira, dia 26.

O primeiro vai encarar o Ji-Paraná, de Rondônia, enquanto o segundo clube trava duelo contra o Independente, do Amapá. O Operário também está na competição, mas entrará apenas na segunda fase.

Nesta quarta-feira, dia 28, a Confederação Brasileira de Futebol estará realizando o sorteio para saber os mandos de campo.

Nesta primeira fase, os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF vão disputar as vagas para a segunda fase em jogo único. A primeira fase da competição terá início no dia 18 de fevereiro.

Os 20 clubes da Série A entram apenas na quinta etapa, com data-base agendada para os dias 22 e 23 de abril. Ao todo, 126 equipes vão participar da Copa do Brasil, que contará com nove fases.

