JD1TV: Times femininos fazem reconhecimento e treino no Guanandizão antes da Supercopa

Os times femininos do Osasco e Sesi Bauru realizam durante a noite desta sexta-feira (17), o reconhecimento e o último treino antes do duelo pela Supercopa Brasileira de Vôlei, que acontece neste sábado, dia 18, no Ginásio do Guanandizão, em Campo Grande.

O primeiro time a reconhecer a quadra da disputa valendo o troféu foi o Osasco, que trouxe o que tem de melhor para o duelo. Entre as estrelas, está a líbero Camila Brait.

Apesar de ser treino, o público também compareceu para acompanhar de perto, onde a entrada era apenas um quilo de alimento não perecível.

O treinador Luizomar de Moura comandou algumas jogadas e ajeitou os últimos detalhes antes do duelo derradeiro.

Sesi-Bauru realiza o treino na sequência, também trazendo o que tem de melhor para a quadra do Guanandizão.

O jogo entre as duas equipes acontece na noite deste sábado, dia 18, a partir das 20:45 da noite.

