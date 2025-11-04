Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens

Filipe Aguiar e Nathália Nunes de Carvalho garantiram uma prata

04 novembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Medalha de prata foi conquistada na competiçãoMedalha de prata foi conquistada na competição   (Marcelo Zambrana/CPB)

O brasiliense Filipe Eduardo Aguiar e a tocantinense Nathália Nunes de Carvalho conquistaram, nesta segunda-feira (3), a primeira medalha da história do Brasil no tiro com arco em uma edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens. Esta é a primeira vez que a modalidade integra o programa de provas da competição juvenil, que neste ano está sendo realizada no Chile.

Os brasileiros, ambos de 18 anos, ficaram com a prata na prova do arco recurvo de equipe mista após serem superados na decisão, pelo placar de 6 a 2, pela equipe da Colômbia formada por Maira Alejandra Rocha e Juan Felipe Osorio.

Também nesta segunda, Filipe Aguiar ficou com a prata na prova de recurvo open masculino após ser superado por Juan Felipe Osorio por 6 a 0.

“Estou muito realizado. Essas duas medalhas representam um pontapé inicial para a minha carreira como atleta. Treinamos somente há oito meses na modalidade, primeira viagem internacional, tudo novo para nós. Tudo está sendo muito surpreendente e especial”, declarou o jovem atleta.

“Estou muito feliz, meu primeiro Parapan. Só faz oito meses que estamos na modalidade, e ser convocada para a seleção brasileira para uma competição importante como essa. E a parceria com o Filipe vem de longa data e ajuda bastante, um sempre apoia o outro. Isso foi muito importante para esta conquista”, completou Nathália.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel entrega bolsa a um dos atletas contemplados
Esportes
Riedel elogia evolução do Bolsa Atleta: 'estão se formando no caráter'
Vitor Roque vive boa fase no Palmeiras
Esportes
Vitor Roque, do Palmeiras, é novidade na convocação da Seleção Brasileira
Modalidade da natação
Esportes
Campo Grande é escolhida como sede do Festival Centro-Oeste de Natação
Brasil teve bons resultados na competição
Esportes
Brasil vai ao pódio 10 vezes no tênis de mesa no Parapan de Jovens
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025
Esportes
Corrida, futebol e jogos intergeracionais agitam fim de semana esportivo na Capital
Taça da Libertadores
Esportes
Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores
Krav Maga
Esportes
Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
Esportes
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote