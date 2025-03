TJD-MS julga recurso contra Águia Negra por suposta escalação irregular

O TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul) julga na noite desta quarta-feira (26), às 19h, o recurso contra a equipe do Águia Negra, acusado de suposta escalação irregular de dois jogadores contra o time do DAC, pelas quartas de final do Estadual Sul-Mato-Grossense.

A equipe de Dourados apresentou uma notícia de infração, relatando que os jogadores Cy e Dudu, do Águia Negra, não poderiam estar em campo naquele confronto, que resultou na classificação do time de Rio Brilhante.

Na primeira sessão do caso, na 1ª instância, no dia 13 de março, o TJD decidiu pelo encerramento, alegando "falta de interesse de agir" do DAC. Agora, o recurso será julgado na 2ª instância por nove auditores, enquanto é necessário, no mínimo, cinco presentes para dar quórum.

As partes envolvidas podem, independente do resultado, recorrer ao último estágio de recurso, na esfera do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O presidente do Dourados, Marco Araújo, se mostrou confiante que exista uma punição ao clube do Águia Negra. "Estou muito confiante. O Águia Negra tá errado. Se eles vão votar a favor ou não (de voltar a partida) é uma longa tratativa. Mas, se não ganhar aqui a gente vai pro Supremo Tribunal".

Já o presidente do Águia, Iliê Vidal, reitera o que havia dito sobre "fazer o que estava escrito e autorizado pelo departamento de competição".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também