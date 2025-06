Time francês é rebaixado à segunda divisão por dívidas de mais de R$ 1 bilhão

O Olympique Lyonnais (Lyon), um dos clubes mais tradicionais da França, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês por graves problemas financeiros.

A decisão foi oficializada nesta terça-feira (24) pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão responsável pela fiscalização econômica dos clubes da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

Segundo a DNCG, o Lyon não demonstrou capacidade financeira suficiente para arcar com suas obrigações na temporada 2024/2025, que começa em agosto. A dívida do clube está estimada em cerca de 175 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,1 bilhão.

O rebaixamento já havia sido sinalizado em novembro do ano passado, mas precisava ser confirmado após análise de defesa apresentada pelo clube.

Nesta terça, a diretoria do Lyon foi representada pelo próprio John Textor, empresário norte-americano e proprietário do clube, além de ser controlador da SAF do Botafogo, no Brasil.

Apesar da decisão desfavorável, o Lyon ainda poderá recorrer da punição. Antes da audiência, Textor havia demonstrado otimismo. “Fizemos uma série de investimentos nas últimas semanas”, disse o dirigente.

