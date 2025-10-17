"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco

Escolher a melhor decisão na hora da distribuição de bolas pode ser o diferencial, pelo menos para o técnico Luizomar de Moura, do Osasco, que encara mais uma final na sua carreira. Ele enfrenta o Sesi-Bauru, na noite deste sábado, às 20h45, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Em conversa com o JD1 Notícias, o treinador apontou que as tomadas de decisões e os sucessos nelas serão cruciais para superar uma equipe qualificada como a adversária, que manteve a base da última temporada.

"Eu acho que o número de erros, tomar a decisão. Então as duas equipes, no caso a nossa, o diferencial pode ser isso. Tomar decisões, como lidar com situações de sucesso dentro da partida ou por dificuldade. Então é viver cada ponto aqui e o nosso papel como comissão técnica é ajudá-las a construir essa equipe", disse a reportagem.

Luizomar explica também que a vitória, demonstrando todo o trabalho da equipe para chegar na final, pode dar uma tranquilidade extra para a temporada, que terá pela frente a Superliga.

"É tentar ir passo a passo, trazendo esse time nas condições que a gente imagina que pode chegar. E isso aqui tem uma competição no meio. Então é dar o seu melhor e trabalhar vencendo é sempre bom. Então é isso que a gente veio fazer aqui, tentar vencer essa Supercopa e dar mais tranquilidade para a sequência da competição", pontua.

O treinador também contou para o JD1 que trabalhou o emocional das jogadoras para que elas pudessem estar preparadas para a final.

"Eu mexo um pouco com o emocional das meninas, né? Eu até usei uma frase hoje do livro Pequeno Príncipe, que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Então a gente, ano passado, conquistou o direito de vir para cá jogar a Supercopa, de jogar o Sul-Americano, mesmo não sendo o mesmo elenco. A gente tem que ter essa responsabilidade de dar o nosso melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu como treinador tenho que entender o momento da equipe".

Ele se mostrou feliz de estar vivendo mais um momento vitorioso na sua carreira como treinador.

"Muito feliz de estar na Supercopa, né? É um campeonato que, para estar aqui, tem o mérito do ano passado, né? Então, a gente teve a vitória na Superliga, teve a vitória na Copa do Brasil, que nos credencia estar na Supercopa. Momentos diferentes, né? A temporada passada foi uma temporada maravilhosa, muito êxito. Mas eu estou muito feliz porque estamos construindo um grupo com uma capacidade a ser atingida muito alta", finaliza.

