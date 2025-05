Top 10 de melhores jogadores da história tem três brasileiros; Messi lidera o ranking

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou um ranking com os 10 melhores jogadores da história do futebol que inclui nomes como Messi, Pelé, Maradona, Ronaldo e Zidane.



A publicação foi divulgada sem detalhar como foram feitas as escolhas. O ranking conta com três brasileiros e três argentinos, além do português Cristiano Ronaldo.



Veja como ficou o ranking:

1. Messi

2. Pelé

3. Maradona

4. Cristiano Ronaldo

5. Cruyff

6. Ronaldo

7. Zidane

8. Beckenbauer

9. Di Stefano

10. Ronaldinho Gaúcho

