Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande

O pequeno Vitor Gabriel Vilela, de 7 anos, atual número 2 do mundo em sua categoria, estará desafiando ao menos 15 enxadristas no próximo sábado, dia 31, no Comper Itanhangá, em Campo Grande, numa simultânea de xadrez.

Bicampeão brasileiro sub-08, vice-campeão Panamericano e com a norma de Candidato da Mestre FIDE (Federação Internacional de Xadrez), Vitor vai jogar com múltiplos adversários ao mesmo tempo, movendo-se de tabuleiro em tabuleiro.

O garoto já acumula títulos consideráveis na carreira, mesmo com pouca idade e se tornou o segundo atleta sul-mato-grossense ao conquistar o título de CM, credenciando-o como jogador de alto nível com desempenho consistente. A candidatura ao título aconteceu em 2025, por ter ficado em segundo lugar no torneio continental, o Pan American School Championship.

Atualmente, ele ocupa o segundo lugar do mundo no ranking FIDE de Xadrez Clássico (STD) Sub-8, posição que mantém até hoje, sendo o único brasileiro no Top 100 mundial da categoria.

O evento é realizado pelos Supermercados Comper e o clube xadrez Capablanca e conta com o apoio da Federação de Xadrez de Mato Grosso do Sul. Podem participar enxadristas de 11 a 17 anos. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas pelo telefone (67) 9 9277-4641.

Serviço:

Data: 31 de janeiro, das 9h às 12h

Formato: Simultânea de xadrez – Vitor Vilela contra 15 jovens enxadristas

Público-alvo: Crianças e adolescentes até 17 anos

Local: Lago de Carpas – Comper Itanhangá - Rua Joaquim Murtinho, 1679 – Itanhangá Park, Campo Grande – MS

Informações e inscrições: (67) 9 9277-4641

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também