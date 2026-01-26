Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Esportes

Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "lamenta a morte"

26 janeiro 2026 - 14h23Brenda Assis
O caso aconteceu na noite de ontemO caso aconteceu na noite de ontem   ( Portal da Copa/ME)

Um torcedor morreu após ser atropelado por um veículo da tropa de choque da Polícia Militar, na noite deste domingo (25), em Itaquera, no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O homem de 37 anos foi atropelado quando o policial movimentava o veículo blindado em frente a um dos portões da arena corintiana, que recebeu a partida entre Santos e Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e segue sob investigação.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "lamenta a morte" e que foram solicitados exames aos institutos de Criminalística e Médico Legal. Após a conclusão serão tomadas as devidas providências, segundo o órgão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vitor Gabriel é bicampeão brasileiro sub-8
Esportes
Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital
Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo
Esportes
Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã
Público acompanhou o primeiro jogo do campeonato, no último domingo, em Campo Grande
Esportes
Dez times entram em campo pela primeira rodada do Estadual neste sábado em MS
Estádio Laertão, em Costa Rica Foto: Divulgação/Prefeitura de Costa Rica
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão
Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico
Esportes
Yeltsin Jacques entra para o Guinness 2026 com recorde mundial
Primeiro jogo da rodada é neste sábado
Esportes
Arbitragem é definida para primeira rodada completa do Campeonato Sul-Mato-Grossense
João Fonseca deu adeus ao primeiro Grand Slam do ano após derrota para o norte-americano Eliot Spizzirri
Esportes
Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália
Esportistas podem se inscrever
Esportes
Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026
Jogadores do Operário comemorando vitória
Esportes
Campeonato Estadual estreia com vitória do Operário em duelo com Pantanal

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados