Torcedores têm bandeiras barradas na final

A policia peruana que está atuando na final da Libertadores barrou os espectadores de levarem para dentro do estádio suas bandeiras. O jogo acontece na parte da tarde deste sábado (23) em Lima, Peru.

Os torcedores do Flamengo e River Plate foram surpreendidos pelas autoridades, que estão fazendo a segurança do jogo, com a proibição de entrada de bandeiras, faixas e balões dentro do estádio.

As filhas do diretor do Flamengo, Carlos Noval, quase perderam a bandeira de 1981, ano consagrado para o time, que pertenceu ao avô delas.

Apesar de medida, placas de sinalização de dentro do estádio permitem que bandeiras sejam usadas pelos torcedores.

