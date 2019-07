Torneio de Tênis e Beach Tennis acontece em agosto, na capital

Em alusão ao aniversário de 120 anos de Campo Grande, acontece entre os dias 16 e 26 e agosto o 1º Tecol Open de Tênis e Beach Tennis. Os jogos serão realizados na praça esportiva Belmar Fidalgo e AABB, no Parque dos Poderes.

É a primeira vez que o estado terá um torneio que reúne as duas modalidades com premiação de R$ 5 mil, dividido entre as categorias. São dez em disputa no tênis e nove no beach tennis, reunindo desde atletas iniciantes a avançados numa disputa que promete agitar o esporte sul-mato-grossense.

Para o beach tennis, o torneio fará parte do Circuito Sul-mato-grossense 2019, valendo pontos para o ranking estadual da federação da modalidade, além de uma premiação em dinheiro e brindes aos participantes. As disputas serão na praça esportiva Belmar Fidalgo nos dias 24 e 25 de agosto. Já no tênis, os jogos começam no dia 16 e seguem até o dia 26 de agosto na AABB Campo Grande no Parque dos Poderes.

De acordo com um dos organizadores, Paulo Rios Júnior, a ideia é inovar. “Como somos da área do tênis, vamos aliar a nossa experiência e fazer bons eventos porque os atletas merecem sempre o melhor” disse.

As inscrições seguem até o dia 12 de agosto. Clique aqui para se inscrever .

