Esportes

Track&Field; Experience Running trará etapa com percursos de 5 km e 10 km na Capital

A competição oferece 50% de desconto na inscrição para pessoas idosas e atletas PCD.

12 setembro 2025 - 12h53Sarah Chaves, com informações da assessoria
A etapa Track&Field Experience Running chega a Campo Grande no dia 28 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km. O evento é aberto a corredores iniciantes e experientes, e tem como objetivo promover saúde, bem-estar e integração social. A competição também oferece 50% de desconto na inscrição para pessoas idosas e atletas PCD.

Além das corridas, haverá apresentações musicais, corrida kids e premiação para os primeiros colocados. Todos os participantes receberão camiseta oficial, medalha e 10% de desconto em produtos selecionados da Track&Field.

A largada será às 5h30 para os 10 km e às 6h20 para os 5 km. As inscrições podem ser feitas pelo app TFSports e grupos de corrida têm condições especiais.

Etapa Track&Field Experience Running: Corridas de 5 km e 10 km em Campo Grande

