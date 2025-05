Três Lagoas sediará a 1ª etapa dos Jogos Escolares da Juventude de MS 2025

Três Lagoas sediará a primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025, na faixa etária de 15 a 17 anos. As competições terão início no dia 16 de maio e seguirão até 1º de junho. Os Jogos integram o calendário esportivo da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e têm como objetivo fomentar o esporte escolar, revelar talentos e promover a integração entre os municípios.

A edição contará com mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 63 municípios sul-mato-grossenses. As disputas serão organizadas em blocos de modalidades, conforme o calendário oficial da competição.

Entre os dias 16 e 19 de maio, serão realizadas as competições de xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo. Na sequência, de 19 a 26 de maio, será a vez das equipes de voleibol e futsal, nas primeiras e segundas divisões. Por fim, entre 26 de maio e 1º de junho, ocorrem as disputas de basquetebol, handebol (também em ambas as divisões) e vôlei de praia. As modalidades de ciclismo e ginástica rítmica contarão com atletas de duas faixas etárias: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 26 de maio, às 16 horas, no Balneário Municipal de Três Lagoas.

“Estamos muito animados para esta nova etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que marca a abertura do nosso calendário de competições. A expectativa é de que seja uma experiência muito proveitosa para os nossos atletas, tanto nas modalidades individuais quanto nas coletivas. Vale destacar que, nas modalidades coletivas, o processo ocorre por meio de seleção: os melhores atletas serão convocados para participar de uma semana intensiva de treinamento”, destacou a diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva, Karina Quaini.

A gestora também comentou sobre a escolha de Três Lagoas como cidade-sede “No início do ano, abrimos um edital para que os municípios interessados pudessem se candidatar ao sediamento dos eventos. Após a manifestação de interesse, realizamos uma vistoria técnica para avaliar se o município tem condições de receber o evento. No caso deste evento, que é de grande porte, Três Lagoas foi contemplada por apresentar uma boa estrutura, tanto em relação aos locais de competição quanto à rede hoteleira, que precisa comportar entre 900 e 1.300 leitos”.

Campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece” - Durante o evento, também haverá ponto de arrecadação de agasalhos novos ou usados em bom estado, disponível para o público e delegações participantes. A iniciativa integra a campanha solidária “Seu Abraço Aquece”, do Governo de Mato Grosso do Sul, que convida os municípios a contribuírem com doações.

As peças arrecadadas serão contabilizadas e convertidas em pontos, e, ao final da competição, o município que mais colaborar receberá um kit esportivo como forma de incentivo à prática esportiva local.

Serviço: Jogos Escolares da Juventude de MS – Etapa de 15 a 17 anos

Data: 16 de maio a 1º de junho

Abertura oficial: 26 de maio (segunda-feira), às 16 horas

Local: Balneário Municipal de Três Lagoas - Av. Jamil Jorge Salomão, s/n – Três Lagoas (MS)

