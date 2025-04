Trio é preso por desviar R$ 50 mil em materiais esportivos da CBF

Três pessoas foram presas em flagrante, na tarde desta quinta-feira (24), suspeitas de desviar materiais esportivos da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), que é o centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram interceptados ao deixar o local com cerca de R$ 50 mil em equipamentos exclusivos da entidade.

O grupo já vinha sendo monitorado após denúncias feitas por funcionários do setor de segurança da CBF. Com base nas informações, os agentes da 110ª Delegacia Policial ficaram de prontidão e abordaram um dos veículos utilizados pelos suspeitos.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos itens como bolas, chuteiras e uniformes oficiais da Seleção Brasileira. Os três envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto e receptação.

As investigações seguem para identificar se há outros integrantes envolvidos no esquema.

