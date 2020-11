Fundesporte inova com cursos EAD de Educação Física

Com a paralisação de atividades ligadas ao esporte em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), capacita profissionais de Educação Física a distância.

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física, promovido pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), foi criado com este intuito, oferecendo cursos on-line gratuitos a professores, gestores esportivos, técnicos, acadêmicos e atletas, com exposições teórico-práticas.

Na primeira edição, de 4 de agosto a 16 de outubro, foram realizadas 22 videoaulas ao vivo, por meio do YouTube, com ênfase no desenvolvimento de profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidades e mudança de atitudes.

A série apresentou diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Ao todo, os 22 cursos tiveram 5.283 inscrições e cerca de 26 mil visualizações, com participação de pessoas não só de Mato Grosso do Sul, mas de outros Estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Roraima.

A segunda edição foi lançada no dia 27 de outubro, abrangendo duas grandes áreas do conhecimento dentro da Educação Física. O primeiro bloco, com seis cursos, aborda o paradesporto, com metodologias e estratégias para o desenvolvimento de modalidades voltadas a atletas com deficiência (visual, física e intelectual).

Uma novidade é a inclusão de exposições práticas de exercícios e fundamentos. O primeiro curso neste formato foi realizado nesta terça-feira (3), com o tema “Estratégias para o desenvolvimento do futebol de 7 para atletas com paralisia cerebral (PC)”, ministrado pelos professores Dolvair Paschoal Castelli e Marcos dos Santos Ferreira. “Essa iniciativa da Fundesporte, conciliando a teoria à prática, de forma on-line, é inédita e louvável. Essa é uma oportunidade completa para que profissionais de Educação Física sejam qualificados, com conhecimentos específicos de modalidades paralímpicas”, enfatiza Castelli.

Além do bloco dedicado ao paradesporto, o II Ciclo de Capacitação focará, em nove cursos, no treinamento de rendimento de esportes convencionais, com o detalhamento de fundamentos, características de cada modalidade e sugestões de programas de treinos técnicos, físicos e táticos.

As aulas virtuais seguem até 15 de dezembro, sempre às terças e sextas-feiras, às 9 horas, no canal oficial da Fundesporte no YouTube.

As inscrições são gratuitas, valem certificados de horas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte . As vagas são limitadas e não haverá inscrição individual. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp

