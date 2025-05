UFMS terá oficina gratuita de futebol de mesa

Durante o 7º Festival Mais Esporte UFMS 2025, os interessados poderão fazer a oficina gratuita de iniciação de futebol de mesa, que será ofertada pela Federação Fefumems na próxima segunda-feira (19), das 14 às 17 horas.

O Festival Mais Esporte UFMS será realizado de 19 a 24 de maio em todos os câmpus levando práticas esportivas, apresentações, oficinas, minicursos e palestras. As atividades são gratuitas e a maioria é aberta à comunidade, mas para algumas é preciso se inscrever antecipadamente na página do evento.

Para participar da oficina "futebol de mesa: esporte da mente para todas as idades", as inscrição devem ser feitas no link https://maisesporte.ufms.br/2025-cidade-universitaria-oficina-de-futebol-de-mesa-esporte-da-mente-para-todas-as-idades-19-05/

O evento anual, já implementado no calendário acadêmico, é contemplado como uma das ações no Programa Esporte Universitário.

A participação da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) na programação do Festival Mais Esporte UFMS ocorre em razão da parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), por meio da secretária de Projetos e Eventos Esportivos, Edineia Ribeiro.

A programação completa, inscrições e mais informações sobre o evento podem ser acessados na página do 7º Festival Mais Esporte UFMS 2025 .

