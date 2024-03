Ãšltima rodada da 1Âª fase do Campeonato Estadual serÃ¡ no sÃ¡bado; veja horÃ¡rios

Neste sábado (9), quatro partidas encerram as disputas da 1ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A. Os times classificados para as quartas de final já estão definidos, assim como os rebaixados, Náutico e Novo.

Todos os confrontos serão às 15h, em municípios diferentes de MS, confira:

15h – Coxim x Costa Rica (Laertão);

15h – Operário x Portuguesa (Jacques da Luz);

15h – Dourados x Ivinhema (Douradão);

15h – Aquidauanense x Corumbaense (Noroeste).

Liderando o Grupo A, o Operário não corre o risco de perder a colocação, mesmo se perder para a Portuguesa. O restante da chave pode fechar a rodada ocupando posições diferentes, o que interfere no chaveamento da próxima fase.

Conforme a tabela, os primeiros colocados de cada chave enfrentam os times na 4ª colocação do outro grupo, enquanto os vice-líderes pegam os 3º colocados. A vaga nas semifinais serão definidas em jogos de ida e volta.

No Grupo B, o líder Dourados pode perder a dianteira se tropeçar diante do Ivinhema, já que o Aquidauanense está na cola do DAC, com apenas dois pontos de diferença, na vice-liderança. Corumbaense e Ivinhema podem fazer uma dança das cadeiras também.

