Última rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira

Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), acontece a última rodada do Brasileirão antes do recesso para a Copa América. Hoje a partir das 21h30 tem disputa entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo do canal por assinatura Premiere. O campeonato está na nona rodada e a partir de sexta-feira (14), terá uma pausa e retorna apenas em 13 de julho, uma semana após o término do torneio continental.

De acordo com o site Gauchazh, o clássico da Série A também será uma reedição da semifinal do Paulista. Em abril, o time de Fábio Carille venceu o de Jorge Sampaoli nos pênaltis, no Pacaembu, para avançar à decisão. Na final, bateu o São Paulo para ficar com o tricampeonato. O jogo desta noite será ainda um encontro entre os clubes que dominaram o Paulista no século 21. Desde 2001, apenas cinco edições do estadual não foram vencidas por Corinthians ou Santos, que ficaram com a taça sete vezes cada.

No Brasileirão, a melhor fase é do time do litoral. Com 17 pontos, a equipe de Sampaoli, que só terá a Série A para disputar até o final da temporada, é a vice-líder. Já o Corinthians, que vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade, é 10°, com 12 pontos. O time de Fábio Carille ainda se divide entre o nacional e a Copa Sul-Americana, competição em que enfrenta os uruguaios do Montevideu Wanderers, no final de julho.

Para o confronto, Sampaoli não contará com Rodrygo. O atleta foi chamado para a seleção olímpica, mas optou por não se apresentar. Desta forma, ficou impossibilitado de estar em campo porque não foi desconvocado pela CBF. Ontem, o jogador fez seu último treino como jogador do Santos – o atacante de 18 anos vai se juntar ao elenco do Real Madrid após a Copa América.

O Santos também não terá Lucas Veríssimo, suspenso, Cueva e Derlis González, convocados para defender Peru e Paraguai. O provável time tem: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Carlos Sánchez); Marinho e Eduardo Sasha (Uribe) e Soteldo.

Já o Corinthians não vai ter Cássio e nem Fagner, convocados para a Copa América, e Mateus Vital e Pedrinho, que estão com a seleção olímpica no Torneio de Toulon. O provável time de Carille tem: Walter; Michel, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Jadson e Sornoza; Clayson e Vagner Love (Gustavo).

