União supera o São Raimundo e se garante na 2ª fase da Copa SP

A equipe do União ABC venceu o time de São Raimundo (RR) por 4 a 2 pela Copa São Paulo e avança para a 2ª fase da competição. O jogo aconteceu em Suzano (SP) nesta quinta-feira (9).

Pela equipe do União, Rafael marcou duas vezes, Castelhano e Higor marcaram os outros doIs gols. Leandrino e Lucas Silva descontaram para o time roraimense. No outro jogo do grupo, a Chapecoense goleou o União Suzano por 5 a 1 e ficou com a liderança com sete pontos contra seis do União. Agora o tricolor encara o Grêmio na 2ª fase.

Pelo grupo 26, o Cena precisava vencer por dois gols o Atlético-CE e torcida por uma derrota do Mauá diante do Avaí. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. O Cena foi goleado pelo Atlético-CE por 5 a 0. Inácio, Wallace, Luiz Henrique, Marcos Félix e Gean fizeram para o time cearense. No outro jogo do grupo, o Mauá empatou com o Avaí por 2 a 2.

Com esse resultado, o Cena está fora da competição. O próximo jogo do União será neste sábado com horário ainda a ser definido pela Federação Paulista.

