Único representante de MS, Juventude AG estreia dia 8 de maio no Brasileiro de Futsal

Mato Grosso do Sul tem um representante no Campeonato Brasileiro de Futsal, o Juventude AG, de Dourados.

A equipe vai estrear no dia 8 de maio, às 19h15, na Arena Maracaju, contra o São João do Jaguaribe (CE). A rodada de abertura será no dia 2 de maio e terá o confronto entre ASF Sorriso (MT) e São Joseense/SEMEL (PR), em Mato Grosso, às 20h.

Até o dia 10 de maio, outras nove partidas completarão a 1ª rodada, com jogos distribuídos nos grupos A e B. A competição, que chega à sua segunda edição, contará com a participação de 22 clubes de 14 regiões do país.

Ao final da fase classificatória, em agosto, as oito melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final, programadas para setembro. Já as finais estão marcadas para o fim de novembro.

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou a tabela oficial da primeira fase, que começa no dia 2 de maio. Confira:

Grupo A

03/05 – Vasco da Gama (RJ) x Yeesco Futsal (SC) | 17h – CT Niterói/RJ

05/05 – Ribeirópolis Futsal (SE) x Atlético Piauiense (PI) | 18h30 – Ginásio Chico Cantagalo/SE

07/05 – São Miguel Futsal (PR) x Chape/PMC/Unochapecó (SC) | 19h15 – Ginásio Joelson Marcelino/PR

08/05 – Juventude AG (MS) x São João do Jaguaribe (CE) | 19h15 – Arena Maracaju/MS

10/05 – Estrela do Norte/Nacional (AM) x Fortaleza E.C. (CE) | 19h – Ginásio Amadeu Teixeira/AM

Grupo B

02/05 – ASF Sorriso (MT) x São Joseense/SEMEL (PR) | 20h – Arena Sorriso/MT

03/05 – E.C. Traipu (AL) x Paraná Clube Futsal (PR) | 19h15 – Ginásio Quintela/AL

09/05 – Ceará S.C. (CE) x Apodi Futsal (RN) | 18h – Ginásio Paulo Sarasate /CE

10/05 – Sport/Instituto Todos (PE) x Passo Fundo Futsal (RS) | 15h – Local a definir

10/05 – Criciúma/Anjo Tintas (SC) x América (RN) | 19h – Ginásio Walmir Antônio Orsi/SC

