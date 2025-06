Uzbequistão garante vaga inédita na Copa do Mundo de 2026

O Uzbequistão confirmou a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez na história, após empatar em 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos na penúltima rodada das Eliminatórias da Ásia, nesta quinta-feira (5).

A partida foi disputada no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Com o resultado, o time uzbeque assegurou a segunda posição do Grupo A, com 18 pontos, mantendo uma vantagem insuperável sobre os Emirados Árabes, que ficaram com 14 pontos e disputarão a repescagem asiática em busca de uma última chance para o Mundial.

Um dos destaques do Uzbequistão é o zagueiro Khusanov, que recentemente foi contratado pelo Manchester City.

A Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, será a primeira edição com 48 seleções participantes.

Até o momento, além do Uzbequistão, já garantiram vaga a Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia e os três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá.

As equipes serão distribuídas em 12 grupos de quatro seleções cada. Avançarão para as fases eliminatórias as duas melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)

