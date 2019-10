Vascaínos são espancados por flamenguistas em posto

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Dois torcedores do Vasco foram espancados por um grupo de flamenguistas na noite da última quarta-feira (16), em um posto de combustível na Vila São Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Jeferson Oliveira, de 21 anos, e Jorge Alexandre da Cruz, de 30, estavam a caminho de São Januário, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, para assistir ao clássico entre o Vasco e o Botafogo, quando foram surpreendidos por rubro-negros em um posto de gasolina, na rua Expedicionário José Amaro, próximo à rodovia Washington Luiz, via que é caminho para o estádio.

As vítimas tiveram de correr e tentaram se abrigar em um posto de gasolina. Os dois chegaram a entrar em um carro que abastecia no local, mas foram retirados de dentro de um veículo e agredidos com paus, socos e pontapés.

Os dois foram levados para o hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas depois transferidos para o hospital Estadual Adão Pereira Nunes, ambos em Caxias. Jeferson levou pontos na cabeça e passa bem. Jorge também teve ferimentos na cabeça e vai ficar internado em observação por 24 horas.

A dona do automóvel prestou depoimento na delegacia de Duque de Caxias, e os torcedores agredidos serão ouvidos ainda esta semana. A Polícia Civil vai analisar imagens das câmeras de segurança e de vídeos da ação que circulam na internet para identificar os agressores.

