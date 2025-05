Vasco e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo; saiba onde assistir

Carla Andréa, com ge

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e Premiere, com acompanhamento em tempo real pelo ge.

O momento do Vasco não é dos melhores. O time não vence há cinco jogos e, após a derrota para o Cruzeiro na última rodada, demitiu o técnico Fábio Carille.

Felipe assumiu o comando interinamente e empatou em sua estreia contra o Operário, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 12ª posição, com sete pontos em seis partidas.

Do outro lado, o Palmeiras vive uma fase mais tranquila e busca retomar a liderança da competição. Atualmente em segundo lugar com 13 pontos, o Verdão tenta ultrapassar o Flamengo, que lidera o campeonato com um ponto de vantagem e enfrenta o Cruzeiro neste domingo.

Apesar da derrota para o Bahia na última rodada da Série A, o Palmeiras chega motivado após vencer o Ceará na Copa do Brasil e soma 17 jogos invicto fora de casa.

A arbitragem será comandada por Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, e contará com Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) como assistentes. Rafael Traci, de Santa Catarina, ficará responsável pelo VAR.

