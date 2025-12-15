Menu
Esportes

Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil

A vaga foi confirmada após derrota por 1 a 0 no tempo regular; a decisão será contra o Corinthians

15 dezembro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Léo Jardim comemora classificação do Vasco contra o Fluminense Léo Jardim comemora classificação do Vasco contra o Fluminense   (Alexandre Loureiro/AGIF)
O Vasco está na final da Copa do Brasil. Mesmo derrotado por 1 a 0 no tempo regulamentar, o time comandado por Fernando Diniz superou o Fluminense nos pênaltis por 4 a 3, na noite de domingo (14), no Maracanã, e vai enfrentar o Corinthians na decisão do torneio. A classificação foi selada com duas defesas do goleiro Léo Jardim e a cobrança decisiva convertida por Puma Rodríguez.

A disputa só foi para os pênaltis por causa de um gol contra inusitado do lateral-direito Paulo Henrique, ainda no primeiro tempo. No jogo de ida da semifinal, no mesmo estádio, o Vasco havia vencido por 2 a 1, o que deixou o confronto empatado no agregado. Com a vaga, o clube cruz-maltino volta a uma final de Copa do Brasil após 14 anos. A última havia sido em 2011, quando conquistou o único título da competição.

Ao longo da campanha, o Vasco eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA e Botafogo. A classificação à final garante, no mínimo, R$ 33 milhões em premiação, valor destinado ao vice-campeão. O jogo de ida da decisão será na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, e a partida de volta no domingo seguinte, no Rio de Janeiro.

Mesmo precisando do resultado, o Fluminense encontrou dificuldades no primeiro tempo e viu o Vasco criar as melhores chances. O goleiro Fábio foi decisivo em finalizações de Andrés Gómez e Rayan, além de uma cobrança de falta. O gol tricolor saiu em um lance raro. Após cruzamento rasteiro de Canobbio e desvio de Everaldo na trave, Paulo Henrique tentou afastar, mas acabou mandando a bola para o próprio gol, em um dos lances mais estranhos da temporada.

Na etapa final, o Vasco aumentou a intensidade e voltou a assustar, principalmente com Rayan, que parou novamente em Fábio. O Fluminense tentou se reorganizar com mudanças no meio-campo e no ataque, mas o ritmo caiu, e as melhores oportunidades continuaram sendo vascaínas. O empate no placar persistiu até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Léo Jardim foi o nome da noite. O goleiro defendeu os chutes de John Kennedy e Canobbio, enquanto o Vasco converteu com segurança suas batidas decisivas. Coube a Puma Rodríguez fechar a série e confirmar a classificação cruz-maltina para a grande final da Copa do Brasil.

