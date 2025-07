Veja memes da derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes

Saiba Mais Esportes Sem semifinal brasileira: Palmeiras é eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea

O Palmeiras está fora da Copa do Mundo de Clubes após ser derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea, nas quartas de final da competição, na noite desta sexta-feira (4).

Os gols da equipe inglesa foram marcados por Cole Palmer e em um lance contra do goleiro Weverton. Com a eliminação, o time paulista não conseguiu avançar às semifinais e viu o sonho do título mundial mais uma vez adiado.

Logo após o apito final, as redes sociais foram tomadas por uma onda de zoações vindas dos torcedores rivais. Cole Palmer, foi elevado ao status de "ídolo nacional" entre os adversários do Verdão, que ironizaram a eliminação com memes e comentários bem-humorados.

O clima da partida também virou motivo de brincadeira entre os internautas, que satirizaram a atuação do Palmeiras e a sequência de eliminações em torneios internacionais.

Veja:

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

