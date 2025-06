Veja onde assistir Atlético de Madrid x Botafogo nesta segunda-feira

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o jogo pela última rodada do Grupo B será nesta segunda-feira (23), entre o Atlético de Madrid e Botafogo a partir das 15h (de MS), no Rose Bowl, em Los Angeles.

São três jogos na fase de grupos e, na sequência, mata-mata de confronto único a partir das oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do Sportv, DAZN e Cazé TV.



Para avançar, o Atlético de Madrid que é o terceiro colocado terá que vencer o Alvinegro por três gols de diferença. O clube vem de vitória sobre o Seattle Sounders por 3 a 1 na última rodada - antes, perdeu para o PSG por 4 a 0.

Depois de superar o PSG por 1 a 0, o Botafogo assumiu o primeiro lugar do grupo. Agora, classifica para as oitavas se vencer, empatar ou perder por dois gols. Se perder para o Atlético de Madrid por três ou mais gols, o PSG não pode vencer o Seattle Sounders.

Escalações prováveis

Atlético de Madrid- Técnico: Diego Simeone

O zagueiro José Giménez, que sentiu dores musculares, e deve ficar fora da partida - ele já vinha em recuperação de lesão. O defensor, inclusive, foi novidade no time contra o Seattle Sounders substituindo Lenglet, que estava suspenso, mas que deve retomar sua posição no 11 inicial.



Time provável: Jan Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Javi Galán; Pablo Barrios, De Paul, Samuel Lino e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann.



Pendurados: Le Normand, Reinildo, Koke, Giuliano Simeone, Ángel Correa, De Paul e Gallagher.



Botafogo - Técnico: Renato Paiva

O treinador português pode manter o time titular que venceu o PSG na última quinta, com Allan como mais um homem no meio.



Time provável: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Igor Jesus.

- Matheus Martins (em recuperação de lesão muscular na coxa).

- Pendurados: Barboza, Joaquín Correa, Cuiabano e Gregore.



Arbitragem

Árbitro: Cesar Ramos-MÉX

Árbitro assistente 1: Alberto Morin-MÉX

Árbitro assistente 2: Marco Bisguerra-MÉX

Quatro árbitro: Gustavo Tejera-URU

VAR: Guillermo Pacheco-MÉX

AVAR: Erick Miranda-MÉX



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também