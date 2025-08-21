Menu
Venda de ingressos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande começa na segunda

Finais feminina e masculina serão em outubro no Guanandizão, com preços a partir de R$ 50

21 agosto 2025 - 14h24Carla Andréa, com ge
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025   (Gabriel de Matos)

A venda de ingressos para as finais da Supercopa de Vôlei 2025, nas categorias feminina e masculina, terá início na próxima segunda-feira (25). As decisões acontecem nos dias 18 e 19 de outubro, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, que receberá carga total de 7.350 lugares.

No dia 18, Osasco e Sesi-Bauru se enfrentam pelo título feminino. Já no dia 19, será a vez do clássico mineiro entre Cruzeiro e Minas definir o campeão masculino.

Os horários ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Os ingressos custam a partir de R$ 50 para o setor de arquibancada (anel superior), que terá 5 mil lugares disponíveis. No setor de cadeiras (anel inferior), serão 2.200 ingressos à venda, enquanto a área de experiência em quadra contará com 150 assentos ao lado da quadra, ao preço de R$ 350 cada.

Também haverá a opção do passaporte, que garante acesso aos dois jogos. A compra poderá ser feita presencialmente nas lojas Planeta Esportes ou online, pela plataforma Banca do Ingresso.

Valores por setor

Arquibancada: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) – 5.000 lugares

Cadeiras: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira) – 2.200 lugares

Experiência em quadra: R$ 350 – 150 lugares

Passaportes (dois jogos)

Arquibancada: R$ 80

Cadeiras: R$ 200

Experiência em quadra: R$ 600

O Guanandizão volta a ser palco de grandes eventos do voleibol nacional. Na última temporada, a arena recebeu duas partidas da Superliga masculina: Campinas x Guarulhos, em dezembro, e Cruzeiro x Suzano, em março.

Em 2020, o ginásio sediou a Supercopa masculina, em duelo marcado pela reabertura do espaço. Na ocasião, o Taubaté superou o Cruzeiro por 3 sets a 2.

No mesmo ano, também recebeu a final feminina, em que o Praia Clube conquistou o tricampeonato ao vencer o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1.

