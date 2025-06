Venda geral de ingressos para segundo jogo da NFL no Brasil começa com alta demanda

A venda geral de ingressos para o segundo jogo oficial da NFL no Brasil, que será disputado entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers no dia 5 de setembro, em São Paulo, começou nesta quinta-feira (12), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), com grande procura por parte dos torcedores.

Em contrapartida, há relatos de instabilidade na plataforma de vendas. A comercialização das entradas ocorre de forma online, pela plataforma da Ticketmaster, e presencialmente, na bilheteria instalada no subsolo do Shopping Ibirapuera, na capital paulista.

A venda segue o mesmo formato da pré-venda realizada no início da semana, exclusiva para clientes do banco XP. Porém, agora está aberta ao público em geral, com limite de até quatro ingressos por pessoa, sendo duas meias-entradas.

Preços variam de R$ 740 a R$ 3,4 mil

Os ingressos inteiros variam entre R$ 740 e R$ 3,4 mil, com opção de meia-entrada disponível para todos os setores, mediante apresentação de comprovação do direito ao benefício tanto no ato da compra quanto na entrada do evento.

A carga total de ingressos não foi divulgada, mas estima-se que esteja próxima de 47 mil, número similar ao do evento do ano passado, que atraiu 47.236 torcedores.

A compra online pode ser feita via Pix ou em até 10 vezes no cartão de crédito, com cobrança de uma taxa de serviço de 10%. Já quem optar pela bilheteria física poderá pagar com dinheiro, cartão de débito ou crédito em uma única parcela, sem possibilidade de parcelamento.

Reclamações nas redes e filas virtuais

Mesmo com os esforços para ampliação da capacidade de atendimento, a alta demanda provocou uma série de reclamações por parte dos torcedores.

Nas redes sociais da NFL Brasil e da Ticketmaster, fãs relataram dificuldade de acesso à plataforma, erros no sistema, filas virtuais sem indicação de posição e demora excessiva para concluir a compra. Muitos afirmaram ter ficado horas tentando adquirir os ingressos, sem sucesso.

A Ticketmaster, por sua vez, informou que o processo "correu bem" e atribuiu os problemas à alta procura. A NFL não se pronunciou oficialmente sobre os relatos de instabilidade.

Expectativa de casa cheia no São Paulo Game

A partida entre Chargers e Chiefs, válida pela temporada regular da NFL, será realizada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, repetindo o palco da primeira edição do São Paulo Game, em 2024, que marcou a estreia da liga no Hemisfério Sul.

Os portões serão abertos às 17h (horário local), com o início do jogo previsto para as 21h.

