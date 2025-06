Verdão derrota o Botafogo e está nas quartas de final do Mundial de Clubes

Com gol de Paulinho aos 10 minutos da prorrogação , o Palmeiras está mais perto do título do mundial. Na tarde deste sábado (28), o Alviverde bateu o Botafogo por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O próximo desafio será contra o vencedor do jogo entre Benfica e Chelsea que acontece nesta tarde.

Foi a primeira vitória alviverde sobre o Botafogo desde a virada épica pelo Brasileirão de 2023. De lá para cá, foram cinco encontros, com direito a uma eliminação do Palmeiras pelas Copa Libertadores.

