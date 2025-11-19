Victoria, de MS, avança às oitavas ao lado de Thamela no Mundial de vôlei de praia

A sul-mato-grossense Victoria Lopes segue brilhando na Copa do Mundo de vôlei de praia ao lado de Thamela Coradello. As brasileiras venceram o confronto contra as francesas Placet e Richard, na madrugada desta quarta-feira, dia 19, e avançaram às oitavas de final do torneio.

Na próxima fase, elas vão encara as ucranianas Lazarenko e Romaniuk. O jogo acontece durante a madrugada desta quinta-feira, às 2h no horário de Mato Grosso do Sul.

Líderes do ranking mundial, Thamela e Vic encontraram dificuldades diante da dupla francesa. Porém, mesmo com as adversidades no duelo, elas conseguiram fechar em 2 a 1, com parciais de 21/17, 15/21 e 19/17.

As francesas chegaram a ter 13 a 10 no tie-break, mas as brasileiras conseguiram a virada.

Nas oitavas, o confronto contra as ucranianas não será inédito. Na chave de grupos, Thamela e Vic venceram as rivais no tie-break, após uma virada incrível no segundo set.

