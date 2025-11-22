Menu

Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia

Elas disputam o terceiro lugar contra as brasileiras Carol/Rebecca, derrotadas pelas norte-americanas Nuss/Brasher

22 novembro 2025 - 10h13Luiz Vinicius
Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0   (Reprodução/Instagram)

A sul-mato-grossense Victoria Lopes e a sua dupla Thâmela Coradello foram derrotadas na semifinal, na madrugada deste sábado, dia 22, pelas letãs Tina e Anastasija, por 2 sets a 0, e deram adeus ao sonho do título da Copa do Mundo de vôlei de praia.

Elas disputarão o terceiro lugar contra as também brasileiras Carol e Rebecca, que foram derrotadas pelas norte-americanas Nuss e Brasher, por 2 sets a 1.

O duelo entre as duas duplas brasileiras acontece na madrugada deste domingo, dia 23, às 1h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e terá a transmissão do SporTV 2.

Líderes do ranking, Thamela e Vic haviam sido as primeiras a carimbarem vaga na semi ao baterem as italianas Gottardi e Orsi Toth. As brasileiras tiveram dificuldade desde o início da partida de semifinal e acabaram dominadas o jogo todo.

Em sua rede social, a sul-mato-grossense Victoria lamentou a derrota e lembrou da vontade que tinham de chegar a primeira final de um mundial.

"Queríamos muito essa vaga na final da Copa do Mundo — e lutamos por cada ponto como quem acredita de verdade. Mas o esporte também é feito dos dias em que aprendemos, recalibramos e entendemos que a força de uma equipe vai muito além de um resultado".

Já Carol e Rebecca abriram a vantagem no primeiro set, mas perderam o segundo e não conseguiram mais alcançar as rivais.



