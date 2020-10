Vídeo: Avião não consegue pousar por causa de chuva e assusta jogadores

O avião que levava a delegação do Cuiabá não conseguiu pousar no Mato Grosso por causa da chuva e causou momentos de tensão nos jogadores na tarde desta quarta-feira (14). A aeronave, que partiu de Guarulhos, precisou seguir para Goiânia, onde reabasteceu.

O volante Jean Patrick publicou um vídeo nas redes sociais. "Que Deus nos abençoe senhor por favor senhor nos leva de volta pra casa", escreveu o atleta.

A delegação do Cuiabá retornava para Cuiabá após a derrota para o Guarani por 1 a 0, na noite da última terça (13), no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B. A equipe conseguiu chegar na capital mota-grossense no início da noite.

Assista ao vídeo:

