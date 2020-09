Vídeo: Corinthians é recebido com protesto pela torcida no aeroporto

Torcedores do Corinthians cobraram os jogadores no desembarque do elenco no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e causaram confusão após a derrota deste domingo para o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A TV Gazeta filmou as cenas, é possóvel ver que no trajeto entre a saída do aeroporto e o ônibus, alguns torcedores, dentre eles membros da organizada Gaviões da Fiel, avançaram nos jogadores, que tiveram que correr para dentro do veículo. Xingamentos e palavras de ordem direcionados ao elenco puderam ser ouvidos.

Os seguranças do Corinthians tentaram controlar a situação e entraram em conflito com os torcedores. Os nomes mais experientes da equipe alvinegra, como o goleiro Cássio e o zagueiro Gil, foram os que mais sofreram pressão dos corintianos presentes no local.

O Timão vive um momento difícil no Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados em nove partidas disputadas. A fase ruim na competição nacional, aliada à derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e à eliminação na Pré-Libertadores, causaram a demissão do técnico Tiago Nunes.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), quando encara o Bahia na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

