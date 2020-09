Vídeo - Neymar é expulso por dar tapa em jogador que o chamou de "macaco"

Sarah Chaves, com informações do GE e UOL

No jogo do Paris Saint-Germain contra o Olympique Marselha na tarde de domingo (13), Neymar que joga no time francês foi expulso após brigar e dar cascudo no jogador Alvaro González, que segundo o brasileiro, proferiu ofensas racistas em campo.

Ainda no primeiro tempo, o brasileiro já havia acusado o espanhol de racismo, aos 37 minutos, para o quarto árbitro, falando "Racismo, no!", também em espanhol. Mas arbitragem não tomou nenhuma atitude

Porém quase ao final da disputa, após ser xingador de "macaco filho da p#[email protected]", o brasileiro deu um tapa na cabeça do zagueiro espanhol e acabou recebendo o cartão vermelho do árbitro Jérôme Brisard, que distribuiu ainda 12 cartões amarelos na partida.

Na saída do gramado, Neymar deixou o campo indignado, dizendo às câmeras, em espanhol, que González havia sido racista.

Depois do jogo, Neymar postou no Twitter sua revolta. "Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”.

A agressão do brasileiro ao zagueiro espanhol foi pega pela arbitragem no VAR que não captou o momento em que Neymar sofreu ofensas racistas.

O diretor do PSG, Leonardo, afirmou que espera um julgamento do caso. Em entrevista ao canal “Teléfoot”, o brasileiro comentou pouco sobre a acusação do atacante, mas reforçou que há registros das ofensas do defensor do Olympique de Marselha. “Não vou comentar o que ocorreu. Passou na televisão. Há as imagens, há o áudio, e o caso será julgado. Neymar me falou o que aconteceu”, disse Leonardo.

Veja o momento da confusão:

Deixe seu Comentário

Leia Também