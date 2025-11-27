Menu
Esportes

VÍDEO: 'Projeto muito importante', diz Marcelo Miranda sobre Sesc MS Vôlei

Ele frisou a importância de ter um clube para levar o nome do estado

27 novembro 2025 - 17h55Luiz Vinicius
Time foi apresentado de maneira oficialTime foi apresentado de maneira oficial   (Luiz Vinicius)

O secretário da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Marcelo Ferreira Miranda, elogiou o projeto de vôlei que levará o nome de Mato Grosso do Sul para a segunda divisão nacional da modalidade, a Superliga B.

Durante a quinta-feira, dia 27, na apresentação oficial do Sesc MS Vôlei, ele frisou a importância de ter um clube para levar o nome do estado adiante e enfatizou o quanto o governo está apoiando a causa.

"A gente tem apoiado desde a participação na Liga C, com o convênio com a federação para trazer a Liga C para Campo Grande, agora com apoio de R$ 200 mil via convênio. Então esse é um projeto muito importante para o governo estatal, para dar a continuidade a esse processo que a gente tem feito", disse.

O clube conquistou o acesso com o nome de Pantanal Vôlei, mas agora, com a inserção do Sesc-MS, o time passou a se chamar de Sesc MS Vôlei e que contará com 18 atletas, sendo 11 do próprio Mato Grosso do Sul.

Miranda ainda reforça que esse passo importante no cenário esportivo é fruto do esforço para colocar o Estado em evidência. O secretário cita, inclusive, que Mato Grosso do Sul é referência no desporto escolar.

"A gente precisar criar a oportunidade de continuidade para esses atletas. Por isso que hoje o foco é também o fortalecimento do esporte adulto, também dos jogos universitários, dos jogos abertos e principalmente o fortalecimento dos clubes".

Ele ainda comemorou a vinda de patrocinadores, principalmente Sesc-MS, fortalecendo a busca por melhores resultados, inclusive, o sonho do acesso para a primeira divisão.

 

