Vídeo - Torneio de Jiu-jitsu termina em briga generalizada

O evento de Jiu-jitsu intitulado BJJ Stars, realizado no último sábado (23), no Clube Hebraica, em São Paulo, contou com grandes duelos envolvendo as estrelas do esporte, mas, os rivais na luta principal da edição Black Belt do BJJ Stars, os campeões mundiais Felipe “Preguiça” Pena e Erberth Santos protagonizaram cenas que se transformaram numa grande briga generalizada.

De acordo com o site Esporte Fera, tudo começou com pouco mais de três minutos de luta, quando Santos aparentou sentir lesão no joelho após tentativa de raspagem de "Preguiça". Prontamente atendido, Santos começou a discutir com algum espectador enquanto era tratado pela equipe médica. As câmeras não flagraram quem seria, mas os sites “Torcedores”, “BJJ Heroes” e “RT” afirmam que o brigão era Fernando Pena, irmão de "Preguiça". Irritado, Santos se levantou e correu para atacar Fernando do lado de fora do tatame, onde acabou derrubando uma mulher.

A confusão até foi interrompida por alguns segundos, mas Santos conseguiu se desvencilhar da turma do “deixa disso”, composta por membros da organização e de sua equipe, e foi ao ataque de outro valentão com quem estava discutindo. Foi aí que "Preguiça" entrou em cena, partindo para cima do rival. Depois, o lutador ajudou a conter a pancadaria, que durou mais alguns segundos até ser finalmente encerrada. "Preguiça" acabou declarado vencedor, e Erberth Santos foi desclassificado e precisou sair escoltado do ginásio.

Veja o vídeo:

