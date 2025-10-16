Menu
Vini Jr. é o sexto entre os jogadores mais bem pagos do mundo; veja lista

Atacante do Real Madrid é o único brasileiro no top-10, segundo a Forbes

16 outubro 2025 - 18h53Carla Andréa
Vini Jr celebra gol em Brasil x Coreia do SulVini Jr celebra gol em Brasil x Coreia do Sul   (Rafael Ribeiro / CBF)

O brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, é o único representante do país na nova lista da Forbes que reúne os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2025.

O ranking é liderado por Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e destaca o impacto financeiro do futebol saudita e das grandes estrelas europeias.

Segundo a publicação, Vini Jr. recebe cerca de US$ 60 milhões (R$ 327 milhões) por temporada, incluindo salários, bônus e contratos publicitários.

O valor coloca o camisa 7 do Real Madrid na sexta colocação mundial, à frente de nomes como Mohamed Salah (Liverpool) e Sadio Mané (Al-Nassr).

A lista reflete o crescimento da influência comercial do brasileiro, que além do sucesso dentro de campo, também se tornou um dos rostos mais reconhecidos do futebol mundial.

Em 2024, Vinícius foi indicado ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa e é um dos principais nomes da nova geração do futebol global.

O ranking completo da Forbes é liderado por Cristiano Ronaldo (US$ 280 milhões), seguido de Lionel Messi (US$ 130 milhões) e Karim Benzema (US$ 104 milhões). Além de Vini Jr., o Real Madrid ainda conta com dois outros nomes na lista: Kylian Mbappé e Jude Bellingham, reforçando o peso econômico e esportivo do clube espanhol.

