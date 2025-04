Virada? Real Madrid recebe o Arsenal pelas quartas da Champions; saiba onde assistir

Em busca de uma 'remontada', o Real Madrid recebe o Arsenal pelo jogo de volta da Champions Leagua, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul) desta quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

O resultado da partida irá decidir quem vai encarar o PSG na semifinal, que se classificou nesta terça-feira (15), em cima do Aston Villa. O jogo vai passar ao vivo na Max, transmitido pela TNT Sports.

O Real Madrid chega para o segundo confronto com o Arsenal após vencer o Alavés, por 1 a 0, pela 31ª rodada da La Liga. Na partida, Camavinga marcou o único gol da equipe, e Mbappé recebeu seu primeiro cartão vermelho, desde 2019, e acabou expulso por uma entrada dura em Blanco.

Contra o Arsenal, o time espanhol não contará com Camavinga, suspenso depois de ter sido expulso no primeiro jogo das quartas de final da Champions League.

O técnico Carlo Ancelotti também não terá Lunin, o goleiro reserva de Courtois, que segue com um problema na panturrilha. Militão e Mendy são as outras baixas. Ceballos, que não estava disponível no primeiro jogo contra o time inglês, voltou no fim de semana e fica à disposição.

Do outro lado, o Arsenal vem de um empate, em 1 a 1, diante do Brentford, pela 32ª rodada da Premier League. O meia Jorginho foi descartado do jogo contra o Real Madrid após uma queda de mau jeito no gramada contra Brentford.

Além do jogador, o técnico Mikel Arteta tem uma lista extensa com nome que estarão ausentes nesta quarta-feira. Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu, Gabriel Magalhães e Calafiori também estão lesionados e ficam de fora.

