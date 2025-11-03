Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Vitor Roque, do Palmeiras, é novidade na convocação da Seleção Brasileira

Além do atacante, o lateral Luciano Jubá, do Bahia, também foi chamado

03 novembro 2025 - 14h54Luiz Vinicius
Vitor Roque vive boa fase no PalmeirasVitor Roque vive boa fase no Palmeiras   (Marcos Ribolli)

O atacante do Palmeiras, Vitor Roque, e o lateral esquerdo Luciano Jubá, do Bahia, foram as grandes novidades da convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, dia 3 de novembro.

Carlo Ancelotti divulgou a lista dos convocados que estarão à disposição contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.

Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.

Depois, em março, fará amistosos provavelmente contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial.

Confira os convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Modalidade da natação
Esportes
Campo Grande é escolhido como sede do Festival Centro-Oeste de Natação
Brasil teve bons resultados na competição
Esportes
Brasil vai ao pódio 10 vezes no tênis de mesa no Parapan de Jovens
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025
Esportes
Corrida, futebol e jogos intergeracionais agitam fim de semana esportivo na Capital
Taça da Libertadores
Esportes
Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores
Krav Maga
Esportes
Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
Esportes
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026
Esportes
MS entrega kits dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 na próxima segunda
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Esportes
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'