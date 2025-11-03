Vitor Roque, do Palmeiras, é novidade na convocação da Seleção Brasileira

O atacante do Palmeiras, Vitor Roque, e o lateral esquerdo Luciano Jubá, do Bahia, foram as grandes novidades da convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, dia 3 de novembro.
Carlo Ancelotti divulgou a lista dos convocados que estarão à disposição contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.
Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.
Depois, em março, fará amistosos provavelmente contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial.
Confira os convocados:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)
Zagueiros: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)Reportar Erro