
Vivendo os dois extremos, goleiro não esconde que futebol de MS 'precisa evoluir'

Breno Mohamed já foi campeão estadual, mas também viveu o lado oposto ao disputar o acesso da competição

07 dezembro 2025 - 09h15Luiz Vinicius
Breno atuou na última temporada pelo Maracaju ACBreno atuou na última temporada pelo Maracaju AC   (Redes Sociais)
O futebol sul-mato-grossense já foi palco de grandes duelos e torcedores mais antigos não esquecem dos tempos áureos. Mas quem vive a realidade de hoje, sabe que ainda é preciso ter um olhar diferente e entender um significado de 'mudança' - ou melhor, evoluir conforme o ritmo da dança.

"A gente precisa tratar o futebol como negócio de verdade" é uma frase forte de quem viveu os dois paralelos do futebol: ser campeão e também atuar na busca por uma vaga na elite do Estadual sul-mato-grossense. Breno Mohamed, de 25 anos, goleiro que atuou pelo Maracaju AC, teve essa experiência e fala com propriedade que "o nosso futebol precisa evoluir".

O atleta foi campeão pelo Operário em 2024, mas em 2025 esteve ao lado do time do interior na busca pelo acesso, que ficou no quase - o clube de Maracaju ficou na terceira colocação, atrás das equipes de CRA e Bataguassu, que garantiram a vaga na elite. E diante disso, vem a experiência de que é preciso entender como funciona a máquina chamada futebol.

"O calendário é curto, então a gente precisa estar jogando sempre, seja brigando por título ou buscando um acesso. E, sinceramente, viver as duas coisas me ajudou muito como atleta. Quando você é campeão, você entende o peso da camisa e da responsabilidade. Quando você disputa um acesso, você conhece outra realidade, outro tipo de pressão. As duas experiências me fizeram enxergar melhor o que o nosso futebol precisa para evoluir".

E por onde começa essa evolução? Na visão de Breno, a diferença é visível na questão de investimento e estrutura, onde alguns clubes conseguem montar elencos mais fortes, enquanto, por outro lado, há equipes que conseguem ter um projeto e ideia de trabalho consistente, mas conta com o obstáculo chamado 'lado financeiro', que impossibilita algumas ações mais efetivas.

Pensando nisso, o goleiro sul-mato-grossense acredita que diminuir essa distância entre os clubes, dando mais estrutura e continuidade para os times crescerem, "eleva o nível do campeonato todo". Ele, inclusive, foi enfático ao dizer que o futebol precisa ser tratado como um negócio de verdade, sem deixar o espetáculo de lado, mas pensando em trazer de volta os tempos áureos e principalmente, equipes de Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

"A gente precisa tratar o futebol como negócio de verdade. Por muitos anos ficamos parados enquanto outros estados evoluíram em gestão, marketing, base e relacionamento com o torcedor. Hoje, não basta só ganhar jogo, o clube precisa ter projeto, organização, calendário, investimento em formação e, principalmente, conexão com a torcida. Se a gente tiver gestão profissional e pensar a longo prazo, o MS tem total condição de voltar a aparecer forte no cenário nacional", contou em entrevista ao JD1 Notícias.

Se por um lado ele pensa dessa maneira sobre o futebol sul-mato-grossense no geral, por outro, Breno não deixa de pensar na própria carreira. À reportagem, ele detalhou que as boas partidas pelo Maracaju atraíram interesse de outros clubes, mas o foco para a próxima temporada é manter um alto nível e buscar novamente o título nacional.

"Espero uma temporada de crescimento. Hoje sou um goleiro mais maduro, com mais leitura de jogo e confiança para assumir responsabilidades maiores. Chego focado em entregar regularidade, liderança e alto desempenho no dia a dia. [Sobre interesses de fora de MS] surgiu interesse, sim, e fico feliz por isso. Mostra que o trabalho vem sendo bem feito. Mas essas questões eu sempre deixo para a minha agência".

Como será a competição em 2026:

Sobre a competição, o presidente da federação Estevão Petrallás se mostrou satisfeito com o alinhamento que a entidade e os clubes mostraram nesse primeiro momento que definiu boa parte do estadual do próximo ano.

"O arbitral demonstrou maturidade e responsabilidade de todos os clubes. Tivemos uma reunião tranquila, com decisões construídas em conjunto e total respeito entre as instituições. A rivalidade permanece onde deve estar: dentro de campo", disse em nota publicada no site oficial da federação.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul não pretendia mexer na estrutura e no formato da competição para a próxima temporada, algo que foi visto com bons olhos pelos clubes participantes. Na última reunião, realizada no dia 18 de novembro, decretou-se pela manutenção do atual formato.

Seguindo à risca, o campeonato será em turno único na primeira fase, com os dois primeiros colocados avançando diretamente para as semifinais, enquanto aguardam o desfecho da disputa do 3º ao 6º lugar pelas duas outras vagas. A questão do rebaixamento não mudará, continuando com os dois últimos colocados caindo para a Série B.

A primeira rodada do Campeonato Estadual está marcada para os dias 24 e 25 de janeiro, mas uma solicitação de Operário FC e FC Pantanal, clubes que disputam a Copa do Brasil, foi atendido pela Federação e o confronto entre eles, na sétima rodada, foi antecipado para o dia 18 de janeiro e, assim, marca o início da competição.

A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo simultaneamente. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais serão nos dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março. O Estadual valerá duas vagas para o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil e uma vaga para a Copa Centro-Oeste, etapa regional da Copa Verde.




