Vôlei promove lazer e recreação em parques da capital

Saiba Mais Esportes Projeto de vôlei será lançado nesta quinta no Jacques da Luz

O voleibol, uma das modalidades coletivas mais populares no esporte, tem unido lazer e recreação nos parques de Campo Grande com a participação de jovens e adultos. As oficinas de vôlei, realizadas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), acontecem no Centro de Treinamento Esportivo (Cente), no Parque Ecológico do Sóter e no Parque Jacques da Luz, e tem vagas disponíveis.

Nos três polos são atendidos em média 80 participantes, no Cente a faixa etária é para crianças e adolescentes, como explica o professor Gabriel Brite. “É importante praticar esportes desde criança para aprender a gostar da modalidade e o voleibol traz benefícios para o corpo todo, como fortalecimento muscular, coordenação motora, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória e promove integração entre os jovens. São momentos de descontração e novas amizades dentro do esporte que proporciona um cuidado físico e social”, disse.



Além da integração entre as pessoas, o vôlei faz bem para a mente e para o corpo, como conta Helena Aires Torres que participa das oficinas aos 62 anos. “Eu particularmente sempre fui ativa no esporte, hoje e faço quase todas atividades que temos no Parque Sóter. Amo jogar vôlei e tenho uma turma muito colaborativa, além de uma professora dedicada e isso nos traz uma satisfação imensa que às vezes nem lembro da minha idade junto com a garotada”, enfatizou.



Para participar



Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas e tem vagas disponíveis para todas as turmas.



No Cente as oficinas acontecem de segunda a quinta, das 15h às 17h, para crianças de 7 a 17 anos e segunda e sábado para adultos. Já no Parque Sóter, as atividades são segunda e quarta das 18h às 21h para jovens a partir de 14 anos. E no Jacques da Luz o Projeto Viva vôlei acontece terça e quinta das 14h ás 17h e segunda e quarta das 8h30 às 10h30 para crianças a partir de sete anos.

