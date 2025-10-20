Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Homens perdem na decisão para Egito e mulheres caem diante dos EUA

20 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil garantiu mais medalhas na competiçãoBrasil garantiu mais medalhas na competição   (Divulgação/World Paravolley)

O Brasil fechou a participação na Copa do Mundo de vôlei sentando com medalhas de prata tanto na disputa masculina como na feminina. As conquistas na competição disputada em Indiana (Estados Unidos) foram alcançadas no último sábado (18).

A última partida da equipe feminina do Brasil foi contra os Estados Unidos. O time verde-amarelo iniciou o confronto melhor e chegou a abrir uma vantagem de dois sets, mas as norte-americanas se recuperaram e conseguiram garantir a vitória final por 3 sets a 2 (parciais de 24/26, 20/25, 25/18, 25/20 e 15/12).

Já o time masculino do Brasil teve como adversário o Egito, e os africanos conseguiram triunfar pelo placar de 3 sets a 1 (25/19, 22/25, 25/15 e 25/21).

Com o resultado, o Brasil chega a sua sexta medalha na modalidade em 2025. A equipe masculina e a feminina conquistaram tanto o título do Campeonato Zonal Pan-Americano, realizado em maio em Denver (Estados Unidos), como a 1° Copa América de vôlei sentado, disputada em agosto em Curitiba, Paraná.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líbero Alê atendeu todos os fãs e torcedores
Esportes
Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'
Filipe Ferraz e toda comissão técnica do Sada Cruzeiro
Esportes
Hegemonia é fruto do trabalho e 'fazer o melhor a cada dia', diz técnico do Cruzeiro
Sada Cruzeiro conquista mais um título na história
Esportes
Hegemonia azul: Em Campo Grande, Cruzeiro supera Minas e conquista a 7° Supercopa de Vôlei
Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina
Esportes
Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"
Luizomar de Moura vibrou bastante com a vitória da equipe e o título conquistado
Esportes
'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande
Osasco conquista a Supercopa de Vôlei
Esportes
Carrasco: Osasco volta a vencer Sesi e conquista Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Torcedores vieram em peso para jogo
Esportes
Nem chuva e 'friozinho' afastam torcedores, que lotam Guanandizão no 1° dia de Supercopa
Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital
Diana atendeu aos fãs no Guanandizão
Esportes
Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'
Osasco fez um treino comandado por Luizomar
Esportes
"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar