Xodó do futebol argentino, Pulga Rodríguez, sofre acidente e está na UTI

O futebol argentino levou um susto no fim de semana. O meia-atacante Luis “Pulga” Rodríguez, de 38 anos, sofreu um acidente em uma estrada perto de San Miguel de Tucumán e está internado. O jogador do Central Córdoba, campeão da Copa da Liga com o Colón em 2021, está em terapia intensiva e teve politraumatismos no crânio.



Segundo a imprensa local, Pulga estava sozinho em seu veículo e teria capotado. A “Gaceta de Tucumán” relatou que outros motoristas encontraram o jogador caminhando pela estrada, desnorteado após o grande golpe que sofreu na cabeça.



Nesta segunda-feira, o jogador acordou, mas diz não se lembrar de nada. Segundo o médico que chefia a equipe do seu tratamento, o estado de saúde de Pulga Rodríguez ainda requer muita atenção.

– Temos que ficar alertas, nada pode ser descartado e como todo trauma, tudo pode surgir, então por precaução nós o internamos em terapia intensiva e controlado – declarou o médico Jorge Valdecantos, ao jornal Crónica.

