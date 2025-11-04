Yeltsin diz ter orgulho de fazer parte do Bolsa-Atleta e que programa serve de inspiração

O atleta paralímpico Yeltsin Jacques, de 34 anos, é um dos beneficiados do Bolsa-Atleta e durante a entrega simbólica dos novos kits em cerimônia realizada nesta segunda-feira, dia 3, em Campo Grande, expressou um grande orgulho em fazer parte do programa.

Ele comentou que o programa é uma referência nacional e internacional, ressaltando que o método se tornou uma forma de abraçar os atletas, atletas-guias e treinadores, onde é oferecido suporte financeiro e material.

Yeltsin conta que voltou a morar no estado, após viver no exterior, devido à seriedade e compromisso do governo com o esporte, que se tornou uma política de estado.

"Todo esse trabalho deles, quando eu vi essa seriedade, esse compromisso com o esporte, compromisso com os atletas do Mato Grosso Sul, eu falei não, eu preciso voltar, eu posso treinar no Mato Grosso Sul, hoje eu vou ter um programa de referência, eu vou ter um suporte lá, eu vou ter visibilidade, eu vou ter quem acredite em mim", disse, ao JD1 Notícias.

Essa mudança permitiu que ele conquistasse duas medalhas de ouro em Tóquio e repetisse o feito em Paris, quebrando recordes mundiais e vencendo campeonatos mundiais.

Jacques enfatiza que o programa serve de inspiração e apoio para a nova geração de atletas, possibilitando investimentos em treinamento e equipamentos, e visa continuar representando o estado e o programa mundialmente até 2032.

A nova edição contempla 302 atletas e 41 técnicos, com um investimento total de R$ 4,2 milhões, destinados ao pagamento dos benefícios ao longo de 12 meses, os recursos vêm do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

Entre as novidades estão as categorias Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

