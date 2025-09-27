Menu
Esportes

Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo

Vinicius Augusto Cabral também subiu ao pódio, na petra

27 setembro 2025 - 11h10Carla Andréa
Yeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de AtletismoYeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de Atletismo   (Alessandra Cabral / CPB)

Neste sábado (27), o Brasil estreou com brilho no Mundial Paralímpico de Atletismo, realizado em Nova Déli, na Índia.

A primeira medalha da delegação brasileira na competição veio com o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, que conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11, destinada a atletas cegos, com o tempo de 15min29s73.

O paulista Júlio César Agripino, campeão paralímpico em Paris 2024, liderou o ritmo da corrida até a metade do percurso, mas acabou abandonando a disputa após sentir um mal-estar. Yeltsin cruzou a linha de chegada em segundo lugar, atrás apenas do japonês Kenya Karasawa, que levou o ouro.

O russo Fedor Rudakov completou o pódio com a medalha de bronze. Pouco tempo depois, o paranaense Vinicius Augusto Cabral também brilhou ao conquistar a segunda medalha de prata do Brasil no dia, nos 100 metros da classe T71 (modalidade petra), com o tempo de 22s43.

O polonês Artur Krzyzek conquistou o ouro e o grego Ioannis Avramidis ficou com o bronze.

Além de Yeltsin, a delegação brasileira conta com outros dois sul-mato-grossenses atuando como atletas-guia: Maurinaldo dos Santos e Edelson de Ávila Almeida. A competição segue até o dia 5 de outubro, reunindo 50 atletas e 10 guias brasileiros.

Vanguard - Sound

