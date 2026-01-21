Yeltsin Jacques entra para o Guinness 2026 com recorde mundial

O campo-grandense Yeltsin Jacques voltou a ganhar projeção internacional ao ser oficializado na edição 2026 do Guinness World Records como recordista mundial dos 1.500 metros da classe T11 (deficiência visual). Não é a primeira vez que o bicampeão paralímpico aparece em uma publicação de alcance global. Em 2022, ele já havia sido destacado pela Forbes entre jovens promissores do Brasil.

Publicação do livro dos recordes

O reconhecimento no Guinness veio após a prova disputada nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, quando Yeltsin venceu os 1.500m com o tempo de 3min55s82, quebrando o próprio recorde, que havia sido estabelecido nos Jogos de Tóquio 2021. O feito consolidou o atleta sul-mato-grossense como o mais rápido da história da modalidade.

“Recebi a notícia mais importante da minha vida. Fui reconhecido pelo Guinness Book como recordista mundial da prova dos 1.500 metros, o atleta mais rápido da história”, comemorou.

Nas redes sociais e em entrevistas, Yeltsin celebrou a conquista e destacou o significado do feito para sua trajetória. “Representar o Brasil, defender um título paralímpico e deixar meu nome registrado entre os mais rápidos do mundo é mais do que uma conquista pessoal.”

Com cerca de 20 anos dedicados ao esporte de alto rendimento, o atleta soma quatro medalhas paralímpicas. Em Tóquio, conquistou dois ouros nos 5.000m e 1.500m T11. Em Paris, voltou ao pódio com ouro e bronze, ampliando a galeria de títulos e reforçando o legado para o atletismo paralímpico de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

